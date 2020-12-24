Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM Исполнять обязанности министра финансов Свердловской области стал заместитель министра Александр Старков. Об этом в министерстве сообщили журналистам.

Как передаёт интернет-газета Znak, в областном минфине подтвердили, что Старков теперь является и.о. главы министерства. Пока неизвестно, когда будет назначен министр и кто им станет.

Кандидатура будущего руководителя должна быть согласована с Министерством финансов РФ и Законодательным собранием Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава свердловского минфина Галина Кулаченко ушла в отставку.

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