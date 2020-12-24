Тегеран, , 09:40 — REGNUM Обвинения в адрес Ирана в атаке на американское посольство в Багдаде со стороны действующего президента США Дональда Трампа являются безосновательными. Об этом 24 декабря заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Трамп миротворец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты», — приводит его агентство IRNA.

Также Хатибзаде назвал данные обвинения «безосновательными и фальшивыми», обвинив США и американских союзников в провокации.

Кроме того, официальный представитель иранского МИД призвал Трампа не нагнетать напряженность, а также отказаться от «опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме».

При этом Хатибзаде возложил ответственность за последствия каких-либо «неразумных действий» на Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в атаке на посольство США в Багдаде и пообещал призвать Иран к ответу в случае, если среди американцев в будущем будут жертвы.

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