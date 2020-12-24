Киев, , 09:46 — REGNUM Закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

Речь в законе идет об ответственности за декларирование недостоверной информации и за её непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Поправки в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и закон «О предотвращении коррупции» дают возможность привлечения к уголовной ответственности.

Тем самым устранены пробелы в законодательстве, которые возникли из-за скандального решения Конституционного суда Украины от 27 октября. Наказанием на недостоверное декларирование или непредставление декларации являются штраф или ограничение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре конституционный суд признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за ложь в декларациях. Верховная рада Украины в начале декабря вернула уголовную ответственность за недостоверное электронное декларирование.

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