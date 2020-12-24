Брюссель, , 09:21 — REGNUM Целую ночь продолжались переговоры Евросоюза и Великобритании об условиях торговли после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Это следует из сообщения, опубликованного официальным представителем Еврокомиссии Эриком Мамером в Twitter.

«Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь», — написал Мамер.

Он посоветовал всем, кто следит за ситуацией, немного поспать и выразил надежду на «ранний старт» утром следующего дня. Вечером 23 декабря он писал в микроблоге, что команды переговорщиков заказали пиццу на место работы.

Накануне дипломатические источники сообщили европейским СМИ о том, что стороны якобы приближаются к успешному завершению переговоров, при этом Лондон соглашается на уступки. Официальной информации на этот счёт не было.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый переходный период Brexit завершается в конце 2020 года. При отсутствии торгового соглашения регулировать отношения Великобритании и ЕС будут правила ВТО, что означает введение пошлин и квот на товары.

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