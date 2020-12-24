Кабул, , 09:08 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил индонезийских улемов принять участие в усилиях по достижению мира в Афганистане, сообщает Antara.

В кулуарах своего визита в Кабул Юсуф Калла заявил, что Совет улемов Индонезии может сыграть свою роль, пригласив стороны в Афганистане к диалогу.

«Приглашение конфликтующих сторон к диалогу в Джакарте — это один из вариантов. Мы пригласим их через Совет улемов Индонезии», — заявил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Афганистане Ариф Рахман заявил, что визит бывшего вице-президента страны в Кабул будет способствовать установлению мира в исламской стране.

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