Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в нынешнем виде при администрации действующего президента США Дональда Трампа продлён не будет. Об этом в беседе с экспертами Фонда защиты демократий заявил спецпредставитель главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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«Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — подчеркнул он.

Биллингсли напомнил, что этот договор «еле прошёл» ратификация в Сенате Конгресса США в 2010 году. Напомним, тогда в поддержку документа высказался 71 сенатор из ста при необходимых 67 голосах.

«Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов», — пояснил спецпредставитель.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москва неоднократно предлагала Вашингтону продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. На сегодняшний день, как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, это предложение всё ещё остаётся в силе.

При этом американская сторона не намерена продлевать договор «без предварительных условий», а выдвигает свои требования, в частности, о заморозке арсенала всех ядерных боеголовок и выработке соответствующего режима проверки, и заявляет, что Россия якобы уклоняется от проведения дальнейших переговоров по этому вопросу. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал предлагаемые Вашингтоном условия по продлению СНВ-3 «неприемлемыми».