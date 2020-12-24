Варшава, , 09:01 — REGNUM Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к населению страны по случаю наступающих Рождества и Нового года.

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Помимо поздравления польских жителей с праздниками, львиную долю выступления Моравецкий посвятил теме пандемии коронавируса. По его словам, «из-за распространения коронавируса уходящий год стал особым временем, в котором привычная для нас жизнь подверглась очень тяжелому испытанию».

»Пандемия перевернула нашу жизнь. Уважаемые соотечественники, сегодня количество заболевших и умерших из-за коронавирусной инфекции по-прежнему велико. Пожалуйста, давайте не будем воспринимать ежедневную информацию о числе новых случаев заражения в Польше только как статистику. За каждой цифрой, который дает Минздрав, стоит прежде всего человек — наш соотечественник. Часто — близкие нам люди: бабушки и дедушки, родители, друзья, коллеги или соседи», — говорится в обращении.

Он подчеркнул, что все на данный момент «устали, раздражены из-за пандемии, которая продолжается с марта». Кто-то, по его словам, даже начал переживать депрессию из-за ограничений. «Люди жаждут нормальной жизни. При этом, Рождество предрасполагает к общению. Но я попросил бы всех граждан подарить своим близким самое главное — заботу об их здоровье, и отметить праздники в кругу только самых близких людей, не собираться компаниями», — подчеркнул Моравецкий.

По его оценке, «ни один политик, ни премьер-министр, ни министр здравоохранения, ни даже врач не сможет бороться с пандемией лучше, чем коллективная ответственность населения и социальная дисциплина».

Завершил свое выступление Моравецкий на позитивной ноте: «Но у нас есть очень реальная надежда на лучшее завтра. Впереди нас ждет вакцина. Национальная программа иммунизации — национальная программа, которая начнется в январе. Давайте воспользуемся этими прививками, чтобы защитить себя, а также и наших родственников, особенно пожилых людей и особо уязвимых людей. Тогда мы обязательно вернемся к нормальной жизни как можно скорее. Я верю, что следующий год будет лучше!».