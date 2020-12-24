Киев, , 08:56 — REGNUM США заинтересованы в развитии оборонной сферы Украины и готовы оказывать помощь. Об этом заявили 23 декабря в пресс-службе офиса президента Украины.

Такой вывод был сделан во время встречи заместителя руководителя офиса президента Украины Романа Машовца с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Участники встречи подвели итоги за 2020 год и наметили планы на будущее.

Квин оценила значительный объём наработок в оборонной сфере и подчеркнула важность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО. Она также подтвердила готовность США помогать Украине и увеличивать её обороноспособность.

Машовец предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве между Украиной и США. Данное соглашение должно охватывать все направления американо-украинского сотрудничества в оборонной сфере.

Напомним, во время предыдущей встречи Квин и Машовец согласились активизировать работу по развитию двусторонней договорной базы в вопросах национальной безопасности и обороны.

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