Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Кибератака на ряд американских ведомств стала темой для разговора советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и его коллег из разведальянса «Пять глаз». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники канала отмечают, что телефонный разговор о приписываемой России кибератаке состоялся 22 декабря. О'Брайен предложил представителям разведок Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии выступить с общим заявлением, осуждающим хакерское вторжение.

Такое заявление находится на рассмотрении. Пока неизвестно, будут ли в нём обвинения в адрес России, уточнил один из источников в разведальянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о масштабной атаке хакеров, которая, согласно заявлению властей США, была нацелена на правительственные учреждения. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой якобы могла стоять Россия, однако Трамп назвал её возможным инициатором Китай. В Кремле заявили о непричастности России к кибератакам.