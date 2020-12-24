Банги, , 08:52 — REGNUM Город Бамбари в Центральноафриканской Республике (ЦАР) был отбит у повстанцев, захвативших его во вторник, 22 декабря. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя пресс-службы правительства ЦАР.

В соответствии с заявлением, миротворцы ООН и Силы национальной безопасности ЦАР взяли ситуацию под контроль, вытеснив боевиков из города.

В соответствии с заявлением, гражданские лица, бежавшие от боевых действий, начали постепенно возвращаться в Бамбари.

Напомним, что несколькими днями ранее правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Франсуа Бозизе в том, что он объединился с вооруженными группировками в попытке устроить государственный переворот, что он отрицает.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в ЦАР объявили перемирие