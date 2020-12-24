Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Проект по укреплению связей, развитию «общих ценностей» с жителями Венесуэлы намерен реализовать Госдепартамент США. Об этом сообщает 24 декабря RT со ссылкой на материалы Госдепа.

К участию в программах, призванных в том числе содействовать «демократическому процессу перехода», планируется также привлечь молодёжь. В документе говорится, что отдел американского внешнеполитического ведомства, ответственный за связи с Венесуэлой, принимает заявки по программам в сферах коммуникации, культуры и образования.

Они должны поддерживать демократические инициативы, расширение экономических возможностей в стране, содействовать развитию двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание в Госдепе готовы уделить культурным проектам, поддержке свободы слова, укреплению независимых СМИ через «повышение медийной грамотности», поощрению прав человека.

Заявки принимаются от организаций, образовательных учреждений, частных лиц. Общая сумма грантов составляет $500 тыс.

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