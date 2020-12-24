Токио, , 08:54 — REGNUM В январе 2021 года делегация парламентариев из Южной Кореи посетит Токио для встречи с японскими коллегами. Об этом сообщает японская ежедневная газета Sankei Shimbun.

Согласно опубликованным данным, 13 января состоится совместный семинар, в ходе которого стороны обсудят способы улучшения двусторонних отношений, которые обострились на фоне проблемы принудительной трудовой мобилизации корейцев в годы Второй мировой.

Известно, что с предложением провести совместный семинар выступил председатель южнокорейского союза парламентариев — представитель от Демократической партии Ким Чжин Пхё во время недавнего визита в Токио.

В свою очередь, председатель японского союза парламентариев — представитель Либерально-демократической партии Фукусиро Нугака отметил, что законодатели Японии будут рады возможности внести вклад в построение новых отношений.

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