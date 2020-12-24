Минск, , 08:40 — REGNUM В последние месяцы наблюдается жёсткое отношение западных стран к властям Белоруссии, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы видим, особенно в последние месяцы, сколь жёстким стал Запад по отношению к республиканскому руководству, сколь хлёсткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и США», — сказал Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос».

По словам дипломата, западные страны выражают «предельно жёсткое отношение» к Белоруссии и дают «не правовые, скорее эмоциональные оценки» ситуации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря палата представителей Конгресса Соединённых Штатов одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», включённый в проект бюджета страны на начавшийся 1 октября 2020 года финансовый год.

Из законопроекта следует, что США не признают законно избранным действующего белорусского президента Александра Лукашенко и считают, что Белоруссии нужны новые выборы.

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