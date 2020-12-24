Москва, , 08:39 — REGNUM Правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днем, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще в октябре 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так как 2 и 3 января в 2021 году выпали на субботу и воскресенье, а поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Накануне в ходе заседания Госсовета глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем. Инициатива нашла поддержку главы государства.

«В течение следующего года можно будет необходимые решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — сказал также он.

Таким образом, постановление правительства РФ сработало на опережение.

Вместе с тем законопроекты о выходном дне 31 декабря вносились в Госдуму неоднократно и регулярно отклонялось большинством парламентариев. И несмотря на то, что две недели назад Госдума отклонила очередную инициативу ЛДПР по выходному дню конца года, депутаты внесли новую инициативу.

В 2019 году идею сделать 31 декабря нерабочим днем поддержали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и ряд депутатов Госдумы. Путин отмечал тогда, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но, по его словам, вряд ли это стоило делать в спешке и накануне Нового года.