Киев, , 08:32 — REGNUM Визит на Украину совершит в начале января 2021 года эмир Кувейта, шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Об этом 23 декабря говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского об обеспечении круглосуточной охраны гостя.

«Управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Государства Кувейт, шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, во время пребывания на Украине 3—10 января 2021 года», — приводит текст распоряжения телеканал «112. Украина».

При этом какая-либо другая информация о визите на Украину эмира Кувейта пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о доступе граждан к вакцинам от коронавируса подписал 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский.