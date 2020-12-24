Сеул, , 08:34 — REGNUM Деятельность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина одобряют 37,4% соотечественников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на агентство Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 23 декабря среди 1505 человек, показатель сократился на 2,1%.

Не одобряют деятельности Муна большая часть южнокорейцев — 59,1%, что на 1,4% больше по сравнению с опросом, проведенном на прошлой неделе. От ответа воздержались 3,5% респондентов.

Известно, что уровень неодобрения политики главы государства достиг рекордной отметки с момента его прихода к власти в мае 2017 года.

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» сократился на 0,6%, до 30%, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 2%, до 33,6%.