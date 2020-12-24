Ново-Огарево, Московская область, , 08:26 — REGNUM Руководителям субъектов РФ, где 31 декабря не объявлен выходным днём, следует всё же объявить его таковым. Полноценной работы в это день, как правило, нет, заявил российский президент Владимир Путин 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Объявить 31 декабря выходным во всех регионах предложил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Новый год — семейный праздник, женщины готовят праздничный стол, и было бы хорошо в этот день не работать до вечера, а находиться дома, пояснил он.

Глава государства поддержал инициативу Неверова, отметив, что праздничных дней в начале года много. Он пояснил, что на федеральном уровне объявить выходной день уже нельзя, и рекомендовал принять соответствующие решения в регионах.

«Одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас, но 31-го действительно уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется», — сказал Путин.

В следующем году, добавил он, можно «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

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