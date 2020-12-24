Джакарта, , 08:25 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева завила, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании, сообщает CNN Indonesia.

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«Хорошая новость заключается в том, что российские представители здравоохранения заявляют, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса», — заявила посол России в Индонезии.

Известно, что обнаружение случаев заражения новым типом коронавируса в Великобритании вызвало беспокойство во многих странах, особенно в европейском регионе. Десятки стран немедленно закрыли свои границы. Тем не менее, передача этого нового штамма коронавируса была обнаружена за пределами Великобритании, например, в ряде европейских стран и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломаты посольства России в Индонезии исполнили песню «Rayuan Pulau Kelapa» (Песню острова пальм) на индонезийском и русском языках.

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