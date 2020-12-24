Киев, 24 декабря 2020, 08:27 — REGNUM Обвинения, предъявленные боевику национальной гвардии Украины Виталию Маркиву Следственным комитетом РФ, являются ничтожными. Об этом сообщил 23 декабря представитель МИД Украины Олег Николенко.
Преследование Маркива в МИД Украины посчитали «политически мотивированным» и пообещали обеспечить защиту прав и интересов гражданина своей страны.
Напомним, гражданин Италии и Украины Виталий Маркив был приговорён итальянским судом к 24 годам тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе. Позже приговор был обжалован, а Маркив отпущен на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ объявил Маркива в международный розыск.
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