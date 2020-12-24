Киев, , 08:27 — REGNUM Обвинения, предъявленные боевику национальной гвардии Украины Виталию Маркиву Следственным комитетом РФ, являются ничтожными. Об этом сообщил 23 декабря представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Считаем, что постановление Следственного комитета РФ относительно выдвижения обвинения военнослужащему национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявления его в международный розыск является ничтожным», — сказано в сообщении.

Преследование Маркива в МИД Украины посчитали «политически мотивированным» и пообещали обеспечить защиту прав и интересов гражданина своей страны.

Напомним, гражданин Италии и Украины Виталий Маркив был приговорён итальянским судом к 24 годам тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе. Позже приговор был обжалован, а Маркив отпущен на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ объявил Маркива в международный розыск.

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