Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Соединённые Штаты не оставляют надежд остановить строительство «Северного потока — 2» и на этот раз намерены нанести «смертельный удар» по проекту. Такой вероятный эффект будут иметь расширенные санкции в отношении газопровода, которые планирует ввести уходящая администрация президента США Дональда Трампа. Об этом Reuters сообщили три источника в администрации главы Белого дома.

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Собеседники уточнили, что новая порция ограничительных мер, санкционированных Конгрессом США, будет введена уже в ближайшие недели.

«Соединённые Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могли бы помочь построить газопровод «Северный поток — 2», и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели», — заявили высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

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«Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников на условиях анонимности.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

Как заявил в середине декабря президент России Владимир Путин, газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. 11 декабря судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило процесс укладки недостроенного участка газопровода в территориальных водах Германии. Речь идет о прокладке участка газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии на глубине менее 30 метров. Планируется, что с 15 января 2021 года «Фортуна» приступит к укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Дании.