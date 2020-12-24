Самара, , 08:10 — REGNUM Постановление о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря подписал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Азаров предложил подумать о праздничном настроении в последний день года и вступить в следующий год полными здоровья, сил и с хорошим настроением.

Он также отметил, что работа 31 декабря является «мягко говоря, своеобразной». В связи с тем, что на федеральном уровне внести изменения в короткие сроки нельзя, то президент РФ Владимир Путин рекомендовал в тех регионах, где еще не принято решение, сделать это на уровне субъекта РФ.

Отмечается, что Азаров подписал соответствующее постановление.

Ранее глава Самарской области рекомендовал региональным работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующее обращение он передал в федерацию профсоюзов области и Союз работодателей региона. Он также рекомендовал освободить от работы в этот день женщин. Некоторые работодатели области прислушались к рекомендации и объявили последнюю субботу текущего года рабочей, а последний день года — выходным.

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