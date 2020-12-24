Токио, , 08:07 — REGNUM Специальная следственная группа прокуратуры Токио решила не предъявлять бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ обвинения в связи с сомнительными выплатами, которые могут рассматриваться, как подкуп избирателей. Об этом 24 декабря сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, обвинения в подкупе и нарушении законодательства о политических фондах будет предъявлено прокуратурой бывшему старшему секретарю Абэ Хироюки Икаве, в отношении которого было возбуждено дело в связи с организацией в период с 2013 по 2019 годы банкетов для сторонников правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП).

Следствием было установлено, что в связи с недостаточностью платы за угощение, которую вносили гости, для компенсации недостающей суммы из специальных фондов бывшего премьер-министра выделялись средства — предположительно более 40 млн иен (более $387 тысяч) за период с 2015 года. Эти платежи должным образом не оформлялись и могут квалифицироваться, как подкуп избирателей. Виновному в этом грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная следственная группа прокуратуры Токио пришла к выводу, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не знал о деталях сомнительных выплат, которые могут рассматриваться как подкуп избирателей, в связи с чем нет оснований для предъявления ему обвинений.

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