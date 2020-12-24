Иерусалим, , 08:02 — REGNUM Специальные ограничения на число участников молитв и богослужений для снижения угрозы распространения коронавируса во время рождественских праздников вводят власти Израиля. Об этом 24 декабря сообщили в минздраве страны.

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"23 декабря министерская комиссия по коронавирусу утвердила особые условия на дни рождественских праздников, которые будут действовать с 17:00 24 декабря до 20:00 25 декабря, с 17:00 6 января и до 20:00 7 января и с 17:00 18 января и до 20:00 19 января», — приводит сообщение израильского минздрава РИА Новости.

Также уточняется, что в эти дни разрешено собираться группами не более 100 человек на открытом воздухе и не более десяти в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для прибывающих в страну из-за новой разновидности коронавируса, появившейся в Великобритании.