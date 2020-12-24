Степанакерт, , 07:56 — REGNUM Российская гуманитарная миссия в Нагорном Карабахе преследует своей целью скорейшее восстановление мирной жизни в регионе, заявил 24 декабря журналистам глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

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"Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения», — прокомментировал он выполнение гуманитарной операции.

По словам Зиничева, МЧС России входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей.

К сегодняшнему дню российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах около 300 тонн гуманитарных грузов автомобильным транспортом, 1200 тонн — железнодорожным, в регион переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России.

Днём ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе за последние сутки обеспечили безопасное возвращение из Армении в свои дома 378 беженцев.

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