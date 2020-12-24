Симферополь, , 07:39 — REGNUM Крым преодолеет последствия водной блокады, устроенной Киевом, как сделал это по другим направлениям, заявил 23 декабря глава республики Сергей Аксёнов в интервью «Парламентской газете».

«Зря радуются. Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической», — сказал он.

По словам Аксёнова, полуостров обладает достаточными подземными запасами пресной воды, которые предстоит разработать. И сегодня в Крыму продолжается работа по запуску новых водозаборов.

Глава Крыма заявил также, что за шесть с половиной лет в «российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет её независимости».

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: Крым справится с последствиями водной блокады