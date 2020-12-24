Омск, , 06:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость системного подхода к реализации поставленных целей. Такое мнение высказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя итоги состоявшегося 23 декабря совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в заседании принимали участие главы регионов, в том числе омский губернатор Александр Бурков.

«Мы будем создавать условия для улучшения качества жизни и благосостояния граждан», — подчеркнул Бурков.

По его словам, речь идёт о развитии транспортной инфраструктуры, снижении негативного экологического воздействия в регионе.

«Основные цели сформулированы — будем реализовывать!» — резюмировал Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 23 декабря 2020 года в формате видеоконференции. В том числе обсуждались национальные цели развития до 2030 года.

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