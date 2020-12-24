Кемерово, , 04:44 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет бывший глава администрации Гурьевского городского поселения. Он обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Поданным следствия, с июня по декабрь 2019 года он заключил от имени администрации договор аренды автомобиля родственника, который якобы предназначался для служебных поездок персонала. В действительности же использовал машину в личных целях. Также он издал распоряжение о совместной с первым заместителем командировке на форум в Санкт-Петербург. Им из бюджета были перечислены деньги. Ущерб для бюджета города составил более 450 тысяч рублей.

«В рамках расследования уголовного дела проведены бухгалтерская и почерковедческая экспертизы, результаты которых подтвердили преступную деятельность чиновника, — уточнили в ведомстве. — Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, частично вернул денежные средства. В счёт возмещения ущерба на автомобиль обвиняемого наложен арест».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.