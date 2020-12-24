Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп помиловал 26 граждан, в числе которых бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, бывший советник Роджер Стоун и отец зятя Трампа Чарльз Кушнер. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Также приговоры были смягчены ещё трём американским гражданам.

Напомним, что ещё летом 2020 года стало известно, что Трамп рассматривает возможность помилования своих сторонников, осужденных в рамках дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, расследование по которому проводил экс-спецпрокурор Роберт Мюллер. В ноябре президент помиловал своего экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, обвиняемых по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года — Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана.

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