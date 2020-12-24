Киев, , 03:08 — REGNUM Закон о доступе граждан к вакцинам от коронавируса подписал 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в его пресс-службе.

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Документ получил название «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)». Формально он открывает доступ иностранным поставщикам вакцин на украинский рынок.

С принятием закона киевские власти, как утверждается в сообщении, смогут сократить сроки утверждения клинических испытаний и проведения госрегистрации вакцин, а также сократят «нагрузку на систему здравоохранения».

Массовая вакцинация на Украине запланирована на февраль 2021 года.

Ранее представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий сообщил, что киевские власти сталкиваются с трудностями при обсуждении механизма предоставления вакцин через ЕС.

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