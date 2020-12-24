Пекин, , 02:47 — REGNUM Китай и Украина договорились углубить совместную борьбу с пандемией COVID-19, а также сотрудничество в рамках инициативы «Пояса и пути», сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Страны достигли соответствующих договоренностей в рамках четвертой встречи Комитета межправительственного сотрудничества Китай — Украина, которая проходила под сопредседательством премьера Госсовета КНР Лю Хэ и вице-премьер-министра Украины Ольгой Стефанишиной посредством видеосвязи.

В ходе встречи стороны достигли ряда договоренностей в сфере экономики и торговли, сельского хозяйства, космоса, науки и техники, образования, культуры и здравоохранения.

Содействие прочным и стабильным двусторонним отношениям служит коренным интересам двух стран и народов, заявил член Политбюро ЦК КПК Лю Хэ. Он выразил надежду, что обе стороны осуществят достигнутые договоренности, улучшат практическое сотрудничество и создадут больше преимуществ для двух народов.

Стефанишина отметила, что Украина готова работать с Китаем для преодоления негативных последствий пандемии, расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах и содействия устойчивому развитию двусторонних отношений. После встречи стороны стали свидетелями подписания многочисленных документов о сотрудничестве.