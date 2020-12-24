Сараево, , 02:47 — REGNUM Президент Сербской Республики Желько Цвианович в интервью боснийскому телеканалу 23 декабря заявила, что с некорректная проблематизация случая с иконой, которая председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком 15 декабря была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является лишь поводом отвлечь внимание от дипломатического скандала, спровоцированного хорватским и бошняцким членами президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем, отказавшимися встретиться с Лавровым в Сараево.

«Я думаю, что кто-то безуспешно пытается очернить визит высокопоставленного дипломата Сергея Лаврова в Восточное Сараево и Республику Сербскую. Суть в том, что он встретился с официальными лицами из Республики Сербской и после этого отправился выполнять протокольные обязательства в рамках визита в Сараево. Жаль, что некоторые люди не воспользовались этой возможностью провести переговоры с Лавровым о важных проблемах, а лишь проявили своё бескультурье и абсолютное неуважение к России», — указала Цвиянович.

Она также отметила, что поведение Боснии и Герцеговины — несправедливо, потому что Россия, несмотря ни на что, всегда поставляла газ в эту страну.

«Они просто не могут смириться с тем, что Россия функционирует, что она существует, хотя кто-то сказал им, что этого не должно быть», — подчеркнула Цвианович.

Напомним, что Лавров 14 и 15 декабря посетил с официальным визитом Боснию и Герцеговину. Несмотря на то, что визит носил запланированный характер, члены президиума Боснии и Герцеговины от бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич отказались встречаться с главой российской дипломатии потому, что он якобы проявил неуважение к государству Босния и Герцеговина, встретившись в первую очередь с представителем Республики Сербской Милорадом Додиком. По отъезду Лаврова из Сараева разгорелся новый скандал — Украина предъявила претензии на икону, заявив о том, что на задней стороне иконы есть печать, которая доказывает ее подлинность и принадлежность УССР. МИД России принял решение вернуть икону дарителям, чтобы её история была уточнена по линии Интерпола.