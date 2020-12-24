Бразилиа, , 02:14 — REGNUM Совокупное количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 365 517 после обнаружения еще 46 696 носителей за последние сутки. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

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Также бразильские медслужбы зарегистрировали 6 405 356 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции. Кроме того, с начала пандемии в Бразилии от осложнений при COVID-19 скончались 189 220 пациентов. За истекшие 24 часа в стране зафиксировали 961 летальный исход, связанный с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии объявили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

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