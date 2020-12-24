Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Палата представителей Конгресса США планирует проголосовать по преодолению вето президента Дональда Трампа, наложенного им ранее на проект оборонного бюджета. Об этом 23 декабря заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«На следующей неделе 28 декабря палата при поддержке обеих партий проведет голосование по преодолению (президентского) вето», — говорится в её заявлении на сайте нижней палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет США на 2021 года, принятый обеими палатами Конгресса. Он объяснил свой отказ тем, что направленный на подпись документ «значительно отличается» от того, который ожидался, а также назвал свой жест «подарком России и Китаю».

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