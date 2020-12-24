Минск, , 01:44 — REGNUM Следующий инициативный шаг в вопросе российско-белорусской интеграции должна сделать Белоруссия, заявил 23 декабря посол России в этой стране Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «БелРос».

"Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском», — сказал он.

По словам дипломата, интеграционному процессу мешают усилия западных стран, которые хотят оторвать Белоруссию от России.

«Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят», — объяснил Мезенцев.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 21 год назад, 8 декабря 1999 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на новом этапе стороны разработали 31 проект отраслевых «дорожных карт», из которых согласовали 24. По семи остальным Москва и Минск планируют урегулировать точечные разногласия.

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