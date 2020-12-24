София, , 09:50 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook поблагодарил своего болгарского коллегу Бойко Борисова за решение передать часть вакцин от COVID-19 (какую именно — не уточняется, ИА REGNUM) его стране.

Зоран Заев После решения о передаче вакцин, я лично поблагодарил премьер-министра Борисова, правительство Болгарии и болгарский народ за солидарность и гуманный жест и исключительное проявление дружбы по отношению к македонскому народу и всем гражданам Северной Македонии.

Македонский политик подчеркнул, что решение болгарского правительства было принято в исключительно сложное время для страны, переживающей мощную волну коронавируса, «с которой сталкиваются оба народа, оба государства и весь мир».

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С начала эпидемии в стране выявлено 79 815 случаев заражения. 2354 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 14 — за последние сутки. 56 743 пациента выздоровели. Лечение проходят 20 718 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев наконец-то начало снижаться. Тем не менее, Северная Македония находится на первом месте в Европе по смертности от COVID-19.

Параллельно София оказывает давление на Скопье, с целью добиться уступок во вопросам идентичности.

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