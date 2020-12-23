Кабул, , 23:58 — REGNUM В Афганистане убит видный правозащитный деятель, глава независимой комиссии по наблюдению за выборами Юсуф Рашид, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции, Рашид, глава «Форума свободных и справедливых выборов Афганистана» (FEFA), был застрелен нападавшими в Кабуле, его водитель получил ранения.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявил, что не причастен к убийству Рашида. Президент Афганистана Ашраф Гани и посольство США осудили убийство.

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