Москва, , 22:26 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о молодежной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения. Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны», — заявил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР).

Молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

"Президентская платформа «Россия — страна возможностей» с каждым годом расширяется и сегодня насчитывает 26 проектов, большинство из которых нацелены на молодежь: школьников, студентов, молодых специалистов и управленцев. Наши проекты предлагают разные траектории карьерного и личностного развития и объединяют уже более 4 млн человек. Поэтому для нас принятие Закона «О молодёжной политике» Государственной Думой РФ в третьем чтении имеет ключевое, стратегическое значение» — прокомментировал принятие закона генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Повышен и четко определен возраст, который определяет молодое поколение, и что особенно важно — включено новое понятие «самореализации молодежи». Это одна из ключевых целей работы нашей платформы. Теперь же она совершенно конкретно описывает, что входит в это понятие, а значит, направляет работу организаций, которые помогают молодым людям самореализоваться», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

«Уточнения в понятийный аппарат закона четко определяют, кто такой «молодой специалист» и «специалист по работе с молодежью». Это укрепит кадровую базу сферы молодежной политики, повысит социальные гарантии работающей молодежи», — отметил он.

«Еще один немаловажный пункт — уточнение формата участия самих молодых людей в реализации молодежной политики страны. У нас уже есть опыт вовлечения молодежи в развитие платформы и ее проектов, форумов и мероприятий, а теперь такая возможность прописана и в законе. Все вместе это систематизирует работу субъектов молодежной политики, уточняет их ответственность и полномочия, что необходимо для дальнейшего развития российской молодежной политики», — завершил свой комментарий генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

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