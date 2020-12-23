Рим, , 22:19 — REGNUM Власти Италии так стремились вернуть из Ливии задержанных там граждан, что даже вновь вступили в переговоры с Халифой Хафтаром, заявил в интервью Il Fatto Quotidiano в среду, 23 декабря, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Переговоры шли непросто, главнокомандующий Ливийской национальной армией просил обменять задержанных сицилийских рыбаков на четырех осужденных в Италии перевозчиков мигрантов, сказал Ди Майо.

Италия на такой обмен идти была не готова, в итоге освобождения удалось добиться без всяких условий, кроме того, что Рим в рамках этих переговоров снова возобновил отношения с Хафтаром, отметил также глава МИД Италии.

Итальянские рыбаки были задержаны в сентябре 2020 года. Итальянская сторона настаивает, что они не совершали никаких нарушений. Сначала их обвиняли в перевозке наркотических веществ, однако доказательств представлено не было. Позже появилось другое обвинение — в проникновении в территориальные воды Ливии без соблюдения необходимого регламента.

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