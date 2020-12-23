Лондон, , 22:19 — REGNUM Большие уступки пришлось сделать Лондону для достижения торговой договорённости с Брюсселем, сообщает 23 декабря Reuters.

По словам источника в правительстве Франции, Великобритания пошла «на огромные уступки в переговорах за последние 48 часов». К ним относятся и уступки, касающиеся рыбного промысла.

Напомним, журналист Sky News ранее заявил, что Великобритании удалось договориться с Европейским союзом на переговорах сегодня, 23 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, стало известно, что Лондон вынужден согласиться на уступки по условиям рыбного промысла — на снижение почти на треть объёма вылова для Великобритании.

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