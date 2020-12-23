Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Кандидатура директора ЦРУ будет определена избранным президентом США Джо Байденом после 25 декабря, передаёт 24 декабря CNN.

По данным источников телеканала, пока будущий президент Штатов не решил, кто возглавит главным орган внешней разведки и контрразведки страны.

Однако уже есть список кандидатов. Названы имена Дэвида Коэна, Тома Донилона (помощник по нацбезопасности Барака Обамы в его бытность президентом), Лисы Монако (помощник Обамы по противодействию терроризму), Даррелла Блокера (экс-замглавы ЦРУ).

Источник телеканала отметил, что больше не рассматривается кандидатура Майкла Морелла, являвшегося замглавы ЦРУ во время президентства Обамы. В этой связи упоминается его лояльность к применению пыток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до инаугурации Байдена осталось меньше месяца: церемония состоится 20 января 2021 г.

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