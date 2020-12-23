Рим, 23 декабря 2020, 22:05 — REGNUM Власти США согласились отпустить в Италию ее гражданина Чико Форти, сообщил в среду, 23 декабря, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Министр отметил, что для принятия решения о передаче Форте использовались нормы Страсбургской конвенции.
Ди Майо поблагодарил США и персонально — руководителей штата Флорида, а также госсекретаря Майка Помпео.
Известный в прошлом итальянский спортсмен-виндсерфер был осужден в США в 2000 году за убийство. Свою вину он никогда не признавал.