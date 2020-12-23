Москва, , 21:37 — REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за последние сутки обеспечили безопасное возвращение из Армении в свои дома 378 беженцев, сообщает 23 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

С учетом этих данных, с 14 ноября российские военные обеспечили возвращение в Нагорный Карабах более 43 тыс. мирных жителей.

«Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 43 096 человек», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.

Отмечено, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Руководители России, Азербайджана и Армении 9 ноября заявили о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября и о вводе в Карабах российской миротворческой группировки из 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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