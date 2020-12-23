Тюмень, , 21:35 — REGNUM В Тюмени за незаконное шествие в честь годовщины Октябрьской революции оштрафован на 10 тысяч рублей глава тюменского обкома РКРП-КПСС («Рот-Фронт») Александр Черепанов. Об этом известный тюменский коммунист сообщил Znak.com.

Митинг состоялся 7 ноября 2020 года. Для граждан старше 65 лет был объявлен режим самоизоляции, который действует до сих пор. Участниками шествия были заявлены именно пожилые люди, поэтому местные власти не согласовали митинг и шествие, которые состоялись вопреки запрету.

Отмечается, что помимо Александра Черепанова был оштрафован ещё один организатор шествия — Сергей Целых.

Помимо этого, на митинге произошёл инцидент с полицейскими, которые пытались затащить Александра Черепанова в служебный автомобиль. Коммунист оказал сопротивление. В отношении него было возбуждено уголовное дело о травмировании сотрудника полиции.