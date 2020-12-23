Москва, , 21:27 — REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность 11 азербайджанских и армянских военных колонн, проследовавших через зону миротворческой операции, сообщает 23 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, восемь колонн вооруженных сил Азербайджана были проведены через Лачинский коридор и участок Красный базар — Шуша. Кроме того, три колонны вооруженных сил Армении сопровождены к поселку Тех.

«Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики через Лачинский коридор и участок дороги Красный базар — Шуша, а также трех колонн в направлении населенного пункта Тех», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Руководители России, Азербайджана и Армении 9 ноября заявили о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября и о вводе в Карабах российской миротворческой группировки.

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