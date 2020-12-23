Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Боевые самолеты ВВС США, дислоцированные на авиабазе Эилсон, провели воздушные маневры у побережья Аляски, сообщает 23 декабря официальный сайт авиабазы.

В воздух были одновременно подняты тридцать истребителей и два самолета-заправщика. В учениях были задействованы 18 истребителей F-35A Lightning II и 12 истребителей F-16 Fighting Falcon.

Отмечается, что боевые самолеты выполнили «слоновью прогулку» — взлёт максимального числа машин с минимальными временными интервалами и полет в тесном построении в непосредственной близости от восточных границ России.

По словам командира 354 авиаполка ВВС США Дэвида Скалики, эти учения проводились для проверки боеготовности самолетов и летчиков, а также для «демонстрации силы в Арктическом регионе».

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