Киев, , 20:58 — REGNUM Украинский телеканал «НАШ» получил предупреждение за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина в своем эфире.

Соответствующее решение объявил украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании сегодня, 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что трансляция в прямом эфире части годовой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина с 13:08 до 13:59 сопровождалась плашками с его цитатами, «которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени».

Украинский орган негодует, что в прямом эфире в ходе выступления Владимира Путина подавалась информация о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективности и нецелесообразности санкций мирового сообщества против России, достижениях военно-промышленного комплекса России, создании новейших систем вооружений, научных, технологических и экономических достижениях РФ и т.д.

Нацсовет жалуется, что все вышеуказанные темы освещались с позиций российской власти и «не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции».

«В эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение, отрицание или иных форм сообщений, которые бы опровергли, объяснили или предоставили основания для общественной дискуссии по затронутым Путиным во время пресс-конференции вопросам, ограничивая свою аудиторию исключительно одной точкой зрения», — говорится в решении.

ИА REGNUM напоминает, что с 2014 года на территории Украины официально запрещена трансляция подавляющего большинства российских телеканалов. Вместе с тем значительная часть населения, особенно на юго-востоке страны, успешно обходит этот запрет с помощью спутниковых тарелок.