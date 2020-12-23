Банги, , 20:47 — REGNUM Трёхсуточное перемирие объявила «Коалиция патриотов за перемены» в Центрально-Африканской Республике, сообщает 23 декабря Corbeau News.

Напомним, на фоне предвыборных беспорядков в ЦАР, организованных не допущенным до выборов экс-президентом Франсуа Бозизе, три из шести группировок вышли из соглашения о прекращении огня, заключённого с правительством в начале февраля 2019 г.

Одной из горячих точек ЦАР стал город Бамбари на юге республики, расположенный северо-восточнее столицы. Накануне, 22 декабря, он был захвачен боевиками, а позже федеральные силы выбили их из города.

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