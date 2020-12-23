Киев, , 20:44 — REGNUM В феврале-марте будущего года на Украине может произойти смена премьер-министра, и, соответственно, правительства страны.

Об этом в эфире телевидения вечером 23 декабря заявил народный депутат, представитель фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что власти безотлагательно нужно принять решения, «которые назрели и от которых уже нельзя уклоняться», ведь, по его мнению, люди четко понимают, что денег становится меньше, а тарифы — выше.

«Разочарование растёт, и это приведёт к дальнейшему падению политических рейтингов нашей партии. Так что нам необходимо принимать конкретные решения», — подчеркнул депутат.

Дубинский рассчитывает, что со сменой правительства Украина начнёт двигаться к отказу от внешнего управления.

«Нынешняя система истощает наши ресурсы, фактически уничтожая возможность для восстановления экономики. Предотвратить это возможно, только принимая решения в интересах украинского народа», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Рада оказалась на грани масштабного конфликта с правительством из-за назначения и.о. министра энергетики в обход парламента.