Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко ушла в отставку. Об этом экс-чиновница сообщила в Facebook.

Кулаченко публично поблагодарила своих коллег и всех, с кем ей удалось пересечься в бытность главой министерства. Отдельной благодарности за оказанное доверие удостоился губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня мой последний день работы в Минфине Свердловской области», — написала Кулаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Высокинский стал и.о. первым вице-губернатором Свердловской области.

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