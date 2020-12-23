Лондон, , 20:05 — REGNUM Договорённость по торговой сделке достигнута между Великобританией и Европейским союзом, написал 23 декабря журналист Sky News Джо Пайк в Twitter.

По его словам, о том, что сделка состоялась, сообщил «источник на Даунинг-стрит», то есть в резиденции премьер-министра Великобритании.

https://twitter.com/joepike/status/1341760441773678592

Позже он, однако, добавил, что «переговоры продолжаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондон до конца года должен заключить торговое соглашение с Брюсселем, в противном случае торговые отношения Великобритании и ЕС будут определяться правилами ВТО, а не более мягкими условиями.

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